Büyükşehirden 41 kişiye Kocaelispor forması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor'a destek vermek amacıyla sosyal medya üzerinden yapılan çekilişle 41 kişiye Kocaelispor forması hediye etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin marka takımı Kocaelispor'a, sosyal medya üzerinden de destek vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen 41 kişiye Kocaelispor forması kampanyası, büyükşehir belediyesi sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı. Kısa süre içinde ilgi gören paylaşım taraftarlar arasında da beğenildi. Yapılan paylaşımla 41 taraftar çekilişle forma kazandı. Kısa süre içinde hazırlanan hediye formalar, 'Spor Kenti Kocaeli' etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Kocaelispor'a destek amaçlı yapılan çekilişler ise devam edecek. - KOCAELİ