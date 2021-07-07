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Büyükşehirden afet ekiplerine mobil konaklama - Son Dakika

Büyükşehirden afet ekiplerine mobil konaklama

07.07.2021 11:33
Büyükşehirden afet ekiplerine mobil konaklama, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından deprem, sel gibi afet durumlarında görevli personelin olay yerinde geçirdiği gün süresince konaklamasını daha sağlıklı bir biçimde yapabilmeleri için tasarlanan afet aracını gezdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından deprem, sel gibi afet durumlarında görevli personelin olay yerinde geçirdiği gün süresince konaklamasını daha sağlıklı bir biçimde yapabilmeleri için tasarlanan afet aracını gezdi. Başkan Büyükkılıç, aynı zamanda kriz yönetimini de kolaylaştıracak afet aracının tasarlanmasının piyasa koşullarında 500 bin TL harcamayı gerektirdiğini ancak, belediye bünyesinde 150 bin TL'ye mal edildiğini belirtti.

Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, ülkede meydana gelen afet durumlarında görevlendirilen personelin afet bölgesinde yemek, barınma, konaklama gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında çeşitli zorluklarla karşılaşmasının görülmesi üzerine harekete geçti. Bu kapsamda zorlu afet koşulları düşünülerek Daire Başkanlığı tarafından deprem, sel gibi afet durumlarında görevli personelin olay yerinde geçirdiği gün süresince konaklamasını daha sağlıklı bir biçimde yapabilmeleri için afet aracı tasarlandı. Başkan Büyükkılıç, afet aracını Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan ve Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Selman Sürmelioğlu ile birlikte inceledi. Proje tasarımının tamamen yerli ve milli bir proje olduğunu ifade eden Büyükkılıç, şunları söyledi: "Şu anda görüldüğü gibi su deposuyla, lavabosu, tuvaleti, banyosu, yatakları, mutfağı, dinlenme ortamı ve direksiyon yanındaki yardımcı şoförüyle birlikte yaklaşık on ikiyi kişiyi konumlandıracak olan bir proje hayata geçirilmiş durumda. Gerek şehrimizde gerekse şehir dışına gittiğinde herhangi bir deprem, felaket, çalışmada itfaiye çalışanlarımızın ya da görevli arkadaşlarımızın rahatlıkla ihtiyaçlarını görebileceği donanım içerisinde, herhangi bir kalacak yer aramadan huzur içerisinde bu hizmetleri vereceği ortamı Makine İkmal ekibimiz sağlamış durumda. Proje tasarım tamamen kendimize ait, yerli ve milli bir proje. Bu tür bir projeyi dışarıda yaptırdığınız zaman beş yüz bin civarında rakam harcanır. Bizim arkadaşlarımız toplam 150 bin liraya mal etmiş durumda."

Konforlu bir şekilde hizmet verme mantığı içerisinde bir çalışma yapıldığını kaydeden Büyükkılıç, aracın içerisinin, personelin mevcut koşullarda ihtiyacını giderebilmesi adına, yemek ihtiyacı için mutfak, dinlenmeleri için ranzalar, duş ve lavabo ihtiyaç yerleri, televizyon, klima gibi birçok ihtiyaca cevap verecek şekilde oluşturulduğunu söyledi. Başkan Büyükkılıç, ayrıca afet aracının personelin görev yerlerinde her vardiyada 4 kişi olacak biçimde 3 vardiyada çalışılabilecek kapasitede düzenlendiğini belirterek, açıklamasında "Afet aracının içerisi, fırın, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinası, mikrodalga fırın, klima, ranza, klozet ve banyo takımı olacak şekilde dizayn edildi. Yani konforlu bir şekilde hizmet verme mantığı içerisinde, bir çalışmaya imza atılmış durumda. Ellerine sağlık. Hayırlı uğurlu olsun. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Felaketlerle de bizi karşı karşıya getirmesin. Ama olduğunda da böyle bir hizmeti veren aracın olmuş olması gerçekten bizim içinde büyük bir kazanım olmuş. Değerli başkanımız Selman Bey'e, ekibine teşekkür ediyorum. Daire başkanımıza teşekkür ediyorum. Ortak aklın ürünü olan çok güzel bir proje çıkmış durumda. Bize de bunu paylaşmak düştü" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Büyükşehirden afet ekiplerine mobil konaklama
Büyükşehirden afet ekiplerine mobil konaklama
Büyükşehirden afet ekiplerine mobil konaklama
Büyükşehirden afet ekiplerine mobil konaklama
Büyükşehirden afet ekiplerine mobil konaklama
Büyükşehirden afet ekiplerine mobil konaklama

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, İtfaiye, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehirden afet ekiplerine mobil konaklama - Son Dakika


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