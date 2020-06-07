Büyükşehirden arabalı sinema keyfi - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi açık havada sinema gösterimleri ile yaz akşamlarında vatandaşların sosyal yaşantısına katkı sunacak Arabalı Sinema etkinliği gerçekleştirecek.



Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği 2005 yapımı olan ve başrollerinde Çetin Tekindor, Fikret Kuşkan ve Tuba Büyüküstün gibi isimlerin yer aldığı Babam ve Oğlum filmi ekranlara yansıyacak. 10 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'da Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecek etkinlik öncesinde de Büyükşehir Belediyesi tarafından gösterimin yapılacağı alanda gerekli tedbirler alınacak ve araçlardan inilmesine müsaade edilmeyecek. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada film etkinliklerine tüm vatandaşlar davet edilerek, gerekli tedbirlere uyulması noktasında da hassasiyet çağrısında bulunuldu. - SAKARYA