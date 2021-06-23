Antalya'da Konyaaltı Sahili'ne atık ve maske otomatı yerleştirildi - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesince Konyaaltı Sahili'ne geri dönüşümlü atık ve maske otomatı yerleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, çevreye olan bilincin arttırılması amaçlanan projede geri dönüşümlü atık otomatından kazanılan puanlarla belediye şirketi EKDAĞ'ın etkinlik alanındaki büfesinden alışveriş yapılabiliyor.

Maske otomatı ise büyük çevre sorunlarına neden olan kullanılmışın karşılığında yeni maske veriyor.

Türkiye'de ambalaj atıklarının geri dönüşüm oranının yüzde 10'larda olduğunu belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Danışmanı Lokman Atasoy, bu otomatlarla amaçlananın ambalajların ve maskelerin çöp olmadığını göstermek ve çevre bilincine vurgu yapmak olduğunu belirtti.

Otomatların ilgi gördüğünü kaydeden Atasoy, cihazların sayısını arttıracaklarını bildirdi.