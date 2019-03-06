Son Dakika Haberleri: Büyükşehirden Beykent ile Karataş'a 22 Yeni Otobüs

Büyükşehirden Beykent ile Karataş'a 22 Yeni Otobüs

2 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye otobüs hattına 22 yeni otobüs ekledi.

Büyükşehirden Beykent ile Karataş'a 22 Yeni Otobüs, System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye otobüs hattına 22 yeni otobüs ekledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Beykent ile Karataş arasında sefer yapan B75 ile B76 belediye otobüslerine 22 ekleme yaptı.

Beykent, Otogar, İstasyon, İnönü Caddesi, Cumhuriyet Mahallesi, Gaziantep Üniversitesi ve Karataş-1 istikametinde hizmet veren B75 belediye otobüsüne 11, yine Beykent, Otogar, İstasyon, İnönü Caddesi, Cumhuriyet Mahallesi, Gaziantep Üniversitesi ve Karataş-2 istikametinde hizmet veren B76 belediye otobüsüne de 11 yeni otobüs eklendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:01 Kaynak: AA

Karataş, Güncel
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