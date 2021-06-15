Büyükşehirden bir ilk daha: Glütensiz Kafe - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte yine bir ilke imza atacaklarını belirterek, glütensiz ürünlerin satışa sunulacağı bir kafe açacaklarının müjdesi verdi.

Sosyal ve gönül belediyeciliği ile dikkatleri üzerine çeken Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yine çok önemli ve anlamlı bir projeye imza atacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çölyak rahatsızlığı ve glüten duyarlılığı bulunan kişilerin glütensiz beslenmelerini sağlamak amacıyla bir kafe açmaya hazırlandıkları müjdesini verdi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, "Biliyorsunuz tahıllar çağımızda insanoğlunun beslenmesinde çok önemli bir yere sahip, glüten ise başta buğday olmak üzere arpa ve çavdar gibi tahıllarda bulunan bir protein olup günümüzde değişik hastalıklarla ilişkisi nedeniyle adından çok söz edilen bir besin maddesi haline geldi. Birçok vatandaşımız da çölyak rahatsızlığı dolayısıyla glütensiz yaşamla tanıştılar. Açacağımız kafemiz ile bu rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini artırmayı amaçlıyoruz" diye konuştu. Kayseri'de bir ilk olacak olan kafede glüten hastalarının çalışacağını, mutfağında sadece glütensiz ürünlerinin yapılacağını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, açıklamasında "Kayseri'mizde çölyak diye bilinen glütene bağlı alerjiden kaynaklı rahatsızlığı olan vatandaşlar için bir sosyal proje mantığıyla KAYTUR'umuz marifetiyle açılacak olan kafemiz, paketli ürünlerin satılacağı açık ve kapalı alanıyla Tuna Caddesi'nde hizmet verecektir. Ürün olarak pide çeşitlerinden, hamburgerine glütensiz tatlı çeşitlerinden ekmeğine, simidine kadar her şeyin olacağı bir merkez olacaktır" ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, yaklaşık bir ay içerisinde açılması beklenen kafenin ismini 'Glütensiz Kafe' olarak koyacaklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ