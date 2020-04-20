Büyükşehirden boşalan cadde ve sokaklarda çalışma - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs mücadelesi kapsamında alınan tedbirlerle boşalan sokaklar ve caddelerde alt ve üstyapı çalışmaları yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Evde kal" çağrısıyla ulaşım yoğunluğunun azalmasını fırsat bilen Büyükşehir, D-400 kara yolu üzerinde bulunan Karşıyaka Tüneli'nin genişletme çalışmaları devam ederken vatandaşın mağduriyetinin önüne geçmek amacıyla zemin çalışmaları biten alternatif yol açtı. Trafik akışının servis yolu üzerinden devam etmesi sağlandı.

Ayrıca GAZİRAY hattının geçiş aksında trafiğin sakinliği değerlendirilerek çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Karagöz bölgesinde ile Suburcu Caddesi'nde yol bakım ve onarımı da sürüyor.