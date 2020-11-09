Büyükşehirden canlı 10 Kasım konseri - Son Dakika

- Büyükşehirden canlı 10 Kasım konseri

10 Kasım için Büyükşehirden canlı konser

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'inci yıldönümü dolayısıyla canlı olarak anma konseri düzenleyeceğini açıkladı. Program, Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları ile yerel televizyonlardan 10 Kasım 2020 Salı günü akşamı yayınlanacaklarını belirtti.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'inci yıldönümü dolayısıyla bir program hazırlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, canlı konser düzenleyecek. Canlı konser programı Denizli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından ve yerel televizyonlardan 10 Kasım 2020 Salı günü akşamı saat 20.00'den itibaren yayınlanmaya başlatılacağı belirtildi. Programda, Şef Ahmet Nuri Çağdaş'ın yönetiminde Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirileceği belirtildi.

Halk oyunları da sahne alacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun da sahne alacağı konser programında Ahmet Nuri Çağdaş ve koroistler birbirinden güzel eserleri seslendirecek.