Büyükşehirden Çeşme Meydanına örnek çalışma - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehirden Çeşme Meydanına örnek çalışma - Son Dakika

Büyükşehirden Çeşme Meydanına örnek çalışma

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Çeşme Meydanında örnek bir görünüme sahip çeşme inşa edildi.

Büyükşehirden Çeşme Meydanına örnek çalışma, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Çeşme Meydanında örnek bir görünüme sahip çeşme inşa edildi.


Bu kapsamda yeni ve modern bir yapıya sahip olan çeşme vatandaşlar tarafından beğeni topladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Çeşme Meydanı'nın adına yakışır bir çalışma yapılması noktasında Başkanımız Sayın Ekrem Yüce talimat vermişti. Hemen çalışmalarımıza başladık. Örnek bir görünüme sahip olan bu çeşme, meydanımıza çok yakıştı. Vatandaşlarımız çeşmemizin yanına giderek gönül rahatlığı ile su içip, ihtiyaçlarını karşılayabilirler" sözlerine yer verildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ekrem Yüce, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:53 Kaynak: İHA
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