Büyükşehirden Çiçekli'ye yeni HİS göleti - Son Dakika

Büyükşehirden Çiçekli'ye yeni HİS göleti

07.01.2021 14:46
Büyükşehirden Çiçekli'ye yeni HİS göleti, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gördes ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde yeni Hayvan İçme Suyu (HİS) Göleti yapımına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gördes ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde yeni Hayvan İçme Suyu (HİS) Göleti yapımına başladı. Çiçekli mahallesinde bulunan besi hayvanlarının yanı sıra yaban hayvanlarının da faydalanacağı göletin en kısa sürede tamamlanarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunulması planlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde bulunan üreticilerin gelirlerini arttırmaya yönelik çalışmalarına, belirlenen program çerçevesinde devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gördes ilçesi Çiçekli Mahallesinde besi hayvanlarının yanı sıra yaban hayvanlarının da faydalanacağı göletin yapımına başladı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı teknik personeller tarafından yapılan arazi etüt çalışmaları sonucunda, mahallede Hayvan İçme Suyu Göleti ihtiyacı olduğu tespitinin ardından, oluşturulan program dahilinde yapım çalışması başlanıldı.

"Hayırlı ve bol kazançlar"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda 17 ilçede üreticilerin gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Daire Başkanı Yılmaz Usta, "Hayvan İçme Suyu (HİS) Göletleri, su kaynağı olmayan yerlerde yağmur ve kar sularının biriktirilmesi temeline dayanan kazı tipi göletlerdir. Mevsimsel yağışların müsaade ettiği ölçüde çalışmalarımız devam edecektir. Yapılan Hayvan İçme Suyu Göleti vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Üreticilerimize bol ve hayırlı kazançlar diliyoruz" dedi. - MANİSA

Büyükşehirden Çiçekli'ye yeni HİS göleti
Büyükşehirden Çiçekli'ye yeni HİS göleti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, İçme Suyu, Çiçekli, Gördes, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehirden Çiçekli'ye yeni HİS göleti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'de 2020'de en çok satan otomobil markası Fiat oldu Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı Bircan Bali'den ağızları açık bırakan Hadise yorumu: Muayyen gününde olmasaydı Eurovision'da 1. olurdu Yerli aşı için Almanya'dan ithal edilen 1,5 milyon lira değerindeki malzemeleri çalan çete yakalandı Eşini 40 bıçak darbesi ile öldüren katil kocaya verilen haksız tahrik indirimi bozuldu Irak, Kasım Süleymani suikasti nedeniyle Trump hakkında yakalama kararı çıkardı Kumar baskını yapan polisler, kaçan kadını mutfak dolabının içinde buldu Gana Parlamentosu'ndaki Meclis Başkanlığı seçimi çatışmaya dönünce ordu müdahale etti
Son Dakika: Kobani İddianamesi kabul edildi! Selahattin Demirtaş yargılanacak! Son Dakika: Kobani İddianamesi kabul edildi! Selahattin Demirtaş yargılanacak!         
14:54
Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı         
14:22
Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesini donduracak Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesini donduracak         
14:16
Yıkılan binaların demirlerini paylaşamadılar! Hurdacıların taş ve sopalarla birbirine girdiği kavga meydan muharebesini aratmadı Yıkılan binaların demirlerini paylaşamadılar! Hurdacıların taş ve sopalarla birbirine girdiği kavga meydan muharebesini aratmadı         
14:05
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Trump destekçilerinin Kongre baskınında en çok o dikkat çekti: Boynuzlu kürklü Q Shaman Trump destekçilerinin Kongre baskınında en çok o dikkat çekti: Boynuzlu kürklü Q Shaman         
13:23
Gizlice gelip husumetlisine dehşeti yaşattı! Silahlı saldırı anı saniye saniye kamerada Gizlice gelip husumetlisine dehşeti yaşattı! Silahlı saldırı anı saniye saniye kamerada         
13:08
Cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Aylardır kayıp olan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı Cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Aylardır kayıp olan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı         
12:39
Ajan rolüne bürünen gençler, sokakta şaka yaptıkları kişi sivil polis çıkınca şaşkına döndü Ajan rolüne bürünen gençler, sokakta şaka yaptıkları kişi sivil polis çıkınca şaşkına döndü         
12:27
Yorgun mermi kurbanı Büşra'nın cenazesinde yürek yakan sözler: Bizi birbirimizden ayırmayın Yorgun mermi kurbanı Büşra'nın cenazesinde yürek yakan sözler: Bizi birbirimizden ayırmayın         
12:19
Biden'ın zaferi tescillendi, Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim Biden'ın zaferi tescillendi, Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim         
11:53
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti         
11:11
Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı         
10:13
Yargıtay, eşinin maaşını beğenmeyen kadını ağır kusurlu saydı Yargıtay, eşinin maaşını beğenmeyen kadını ağır kusurlu saydı         
09:36
Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu         
21:44
Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı         
20:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 15:11:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehirden Çiçekli'ye yeni HİS göleti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei