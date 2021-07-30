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Büyükşehirden çiftçilere 2 milyon litre akaryakıt desteği - Son Dakika

Büyükşehirden çiftçilere 2 milyon litre akaryakıt desteği

30.07.2021 15:36
Büyükşehirden çiftçilere 2 milyon litre akaryakıt desteği, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bitkisel üretim ve hayvancılık faaliyetinde bulunan 13 bin çiftçiye yaklaşık 2 milyon litre akaryakıt desteği verilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bitkisel üretim ve hayvancılık faaliyetinde bulunan 13 bin çiftçiye yaklaşık 2 milyon litre akaryakıt desteği verilecek.

Büyükşehir belediyesi tarım ve hayvancılığa verdiği destekler kapsamında Türkiye'ye örnek projelere imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kandıra'da gerçekleştirilen çiftçilere akaryakıt kartı dağıtım törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, ziraat odası başkanları, çok sayıda çiftçi ve vatandaşlar katıldı.

Dağıtım töreninde açıklamalarda bulunan Tahir Büyükakın, "İlimiz sınırlarında aktif kayıt altında bitkisel üretim veya hayvancılık faaliyetlerinde bulunan 2020 yılında Tarım ve Orman Bakanlığından destekleme alan 13 bin çiftçimize yaklaşık 2 milyon litre akaryakıt desteğinde bulunuyoruz. Desteğimiz 3 ay boyunca ayda 50 litre toplamda 150 litre olacak şekilde olacak. Kandıra ilçesinde 6 bin 200 çiftçimiz bu destekten yararlanacak" dedi.

"Çiftçilerimizin her zaman yanındayız"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından Nisan 2019- Temmuz 2021 tarihleri arasında 19 proje gerçekleştirdiklerini kaydeden Başka Büyükakın, "Bu tarihler arasında yaklaşık 40 milyon 100 bin TL değerinde destekte bulunduk. Yem Bitkisi Tohumu desteklemesi kapsamında 2 bin 500 çiftçimize 11 milyon 223 bin TL değerinde yardımda bulunduk. Yine Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği projesi kapsamında 95 çiftçimize bin 200 dekar alana 2 milyon 600 adet biberiye fidesi dikimi gerçekleştirdik. Yine Sera Naylonu Destekleme Projesi, Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi, Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında çiftçilerimize destekte bulunduk. Çiftçimizin her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Hassasiyetle biz de sizlere kulak veriyoruz"

Belediyenin varlık sebebinin vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu aktaran başkan Büyükakın, "Vatandaşın neye ihtiyacı varsa, kulağımız sizde. Sizden ne ses geliyorsa dinliyoruz. Doktor hassasiyetiyle biz de sizlere kulak veriyoruz. Kolları sıvadık. İlk akaryakıt kartlarını burada veriyoruz. Arkadaşlarımız ardından köy köy dağıtacaklar. İnşallah sizlere bir nefes olur. Yaptığımız desteklerin sonucunun ne kadar olduğunu göz önüne alarak çalışıyoruz. Hayvancılık konusunda da çalışmalar yapacağız. Sizlere hem bilimsel destek hem de ekonomik destek yapmaya hazırız. Sizlerin daha fazla kazanmanız için elimizden gelen her imkanı sağlamaya hazırız" dedi.

Konuşmalardan sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, çiftçilere verilecek ilk akaryakıtı kendi elleri ile traktöre doldurdu. - KOCAELİ

Büyükşehirden çiftçilere 2 milyon litre akaryakıt desteği
Büyükşehirden çiftçilere 2 milyon litre akaryakıt desteği
Büyükşehirden çiftçilere 2 milyon litre akaryakıt desteği
Büyükşehirden çiftçilere 2 milyon litre akaryakıt desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın, Akaryakıt, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehirden çiftçilere 2 milyon litre akaryakıt desteği - Son Dakika Ekonomi


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