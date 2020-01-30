Büyükşehirden çiftçilere su deposu desteği - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Büyükşehirden çiftçilere su deposu desteği - Son Dakika Ekonomi

Büyükşehirden çiftçilere su deposu desteği

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Köprübaşı'na bağlı Armağan Mahallesinde tarımsal sulamada kullanılması amacıyla 2 adet 10 tonluk deponun kurulumunu gerçekleştirdi.

Büyükşehirden çiftçilere su deposu desteği, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Köprübaşı'na bağlı Armağan Mahallesinde tarımsal sulamada kullanılması amacıyla 2 adet 10 tonluk deponun kurulumunu gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile mahalle içerisinde boşa akan akarsu da su depolarına doldurularak değerlendirilmiş oldu.


Manisa genelinde kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında önemli çalışmalar gerçekleştirilen Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Köprübaşı'na bağlı Armağan Mahallesinde yürütülen çalışmalar ile mahalleye 2 adet 10 tonluk plastik deponun kurulumu yapıldı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca temin edilen depoların montaj çalışmasını Köprübaşı Muhtarlık İşler Sorumlusu Enver Çetin de takip etti. Çiftçilerin ilaç makinelerine rahatça su alabilmeleri ve ürünlerine can suyu verebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen çalışma ile mahalle içerisinde boşa akan akarsu da su depolarına doldurularak değerlendirilmiş oldu. - MANİSA

Köprübaşı, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Manisa'da depremzede aile düğünü ertelemedi, gelin çadırdan gelinlikle çıktı
Manisa'da 2 ilçede art arda gelen depremler nedeniyle yarıyıl tatili uzatıldı İmamoğlu, Meclis'te alınan imar değişikliği ve tahsis kararları nedeniyle İBB'ye dava açtı THY, Çin seferlerini azaltma kararı aldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 23:44:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehirden çiftçilere su deposu desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]