Büyükşehirden çiftçiye fidan desteği - Son Dakika

Büyükşehirden çiftçiye fidan desteği

30.04.2021 00:57
Büyükşehirden çiftçiye fidan desteği, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) tarafından 'Kırsal kalkınmayı destekleme projeleri' kapsamında 80 bin adet çilek fidesi ve bin 500 adet incir fidanı, Gemlik ilçesinde çiftçilere dağıttı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) tarafından 'Kırsal kalkınmayı destekleme projeleri' kapsamında 80 bin adet çilek fidesi ve bin 500 adet incir fidanı, Gemlik ilçesinde çiftçilere dağıttı.

Bursa'da kırsal kalkınmanın sağlanması ve nitelikli tarımın geliştirilmesi hedefiyle kaliteli fide, fidan ve tohumluk dağıtımı başta olmak çiftçilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, üreticileri desteklemeye devam ediyor. Kırsal kalkınmayı destekleme projeleri kapsamında bugüne kadar 650 bin fidanı üreticiyle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, üreticiye her sene 1.5 milyon fide ve fidan desteği vermeyi hedefliyor. 2023 sonu itibariyle 750 futbol sahası büyüklüğünde alanda 5 milyonu aşkın fide ve fidanı Bursa tarımına kazandıracak olan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Gemlik ilçesinde incir, çilek ve örnek kivi bahçesi projelerini hayata geçiriyor. Gemlik İlçe Tarım Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, HAGEL işbirliğiyle 13 mahallede bulunan 180 üreticiye bin 500 adet Bursa siyah inciri fidanı, Haydariye mahallesinde bulunan 10 çiftçiye 80 bin adet albion cinsi çilek fidesi ve 20 top malç naylonu verildi. Demonstrasyon amaçlı kivi yetiştiriciliği projesi ise Kurşunlu mahallesinde 500 metrekarelik bahçede uygulamaya başlandı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Bursa'nın tarım alanında çok zengin bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Tarımın daha iyi yerlere gelmesi ve nitelikli tarımın artması için Büyükşehir Belediyesi'nin bu tür projelerin içerisinde yer aldığını belirten Başkanvekili Süleyman Çelik, çiftçinin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Katma değeri yüksek ürünler noktasında Büyükşehir Belediyesi'nin önemli yatırımları olduğunu dile getiren Çelik, "Bursa Büyükşehir Belediyesi tüm işlerinde insan odaklı hareket etmektedir. Şehrin ihtiyaç duyduğu her projede yer almaktadır. Gemlik ilçesinde de çiftçimizin yararına olacak bir çalışmayı başlattık. Yılda 1.5 milyon fide ve fidan desteği hedefini gerçekleştirmek istiyoruz. Hayata geçirilen bu projenin çiftçiye hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, projeyle Gemlik'te çiftçinin ekonomik seviyesini geliştirmeyi ve zeytine bağlı yapının rahatlatılmasını amaçladıklarını anlattı. Diğer projelerde olduğu gibi bu projede de Büyükşehir Belediyesi'nin önemli destekleri olduğunu söyleyen Aygül, Büyükşehir Belediyesi'ne ve destek veren tüm kurumlara teşekkür etti. Gemlik'e farklı bir ürün yelpazesi kazandırmış olacaklarını belirten Aygül, kivi ve inciri ilk defa uygulayacak olan çiftçilere başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Başkanvekili Süleyman Çelik, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Şamil Yiğit ve meclis üyeleri tarafından çiftçilere fide ve fidanlar teslim edildi. - BURSA

Büyükşehir Belediyesi, Hisarcık, Gemlik, Bursa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehirden çiftçiye fidan desteği - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Dr. Derya Unutmaz, Prof. Dr. Derya Unutmaz, "Moderna aşısı oldum, artık maske takmıyorum" dedi, Mehmet Ceyhan itiraz etti Manchester United'dan 7-1'in intikamını almak için taraftarına söz veren Roma, bu kez kalesinde 6 gol gördü Manchester United'dan 7-1'in intikamını almak için taraftarına söz veren Roma, bu kez kalesinde 6 gol gördü Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım? Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım? Harun Tekin'e fırça atmayan kalmadı! Emre Belözoğlu, Mesut ve Caner, tecrübeli kalecinin yaptıklarıyla çılgına döndü Harun Tekin'e fırça atmayan kalmadı! Emre Belözoğlu, Mesut ve Caner, tecrübeli kalecinin yaptıklarıyla çılgına döndü İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak Koronavirüs nedeniyle tedavi gören kadın öldü, oğlu doktora saldırdı Koronavirüs nedeniyle tedavi gören kadın öldü, oğlu doktora saldırdı Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı
Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin imzasını hatırlatıp çağrı yaptı: Merkez Bankası'nın bağımsızlığı için destek isteyeceğiz Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin imzasını hatırlatıp çağrı yaptı: Merkez Bankası'nın bağımsızlığı için destek isteyeceğiz         
00:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli ve milli silahları tek tek inceledi, yerinde test etti Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli ve milli silahları tek tek inceledi, yerinde test etti         
00:17
Ümit Özat, Emre hocanın peşini bırakmıyor! 'FETÖ' tartışmasının ardından şimdi de 'Osasuna' göndermesi gerilimi yükseltecek Ümit Özat, Emre hocanın peşini bırakmıyor! 'FETÖ' tartışmasının ardından şimdi de 'Osasuna' göndermesi gerilimi yükseltecek         
23:30
Hong Kong'da bir kişide koronavirüsün bulaşıcı özelliği yüksek iki varyantı birden görüldü Hong Kong'da bir kişide koronavirüsün bulaşıcı özelliği yüksek iki varyantı birden görüldü         
22:41
Fransa'da darbe çağrışımı yapan bildiriyi imzalayan askerlere yaptırım uygulanacak Fransa'da darbe çağrışımı yapan bildiriyi imzalayan askerlere yaptırım uygulanacak         
22:14
Türkiye böyle veda mesajı görmedi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla sevgiliyken kazandığı parayı kalem kalem açıkladı Türkiye böyle veda mesajı görmedi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla sevgiliyken kazandığı parayı kalem kalem açıkladı         
20:56
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi         
19:20
Kırgızistan-Tacikistan sınırında taş atma kavgası çatışmaya dönüştü: 6 ölü, 115 yaralı Kırgızistan-Tacikistan sınırında taş atma kavgası çatışmaya dönüştü: 6 ölü, 115 yaralı         
17:07
PKK'lı teröristlerin mağarasından en net görüntüler! Kahraman Mehmetçik inlerine girdi PKK'lı teröristlerin mağarasından en net görüntüler! Kahraman Mehmetçik inlerine girdi         
16:03
Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var         
16:02
Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu         
16:01
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı         
15:32
Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı         
11:47
Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı         
09:51
Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı         
09:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor         
07:26
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2021 02:33:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehirden çiftçiye fidan desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement