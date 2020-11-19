Büyükşehirden Demre'ye iki yeni su deposu - Son Dakika

Büyükşehirden Demre'ye iki yeni su deposu
19.11.2020 11:49
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Demre'de iki yeni içme suyu deposunu vatandaşların hizmetine sundu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Demre'de iki yeni içme suyu deposunu vatandaşların hizmetine sundu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Demre ilçesine bağlı Beymelek Mahallesi'nde iki ayrı içme suyu deposu inşa edildi. İskele ve Yukarı Beymelek içme suyu depolarının bölgeye kazandırılması sayesinde çevrede yaşayanlara sağlıklı ve kesintisiz bir hizmet götürmenin yolu açıldı. Yeni depoların sızdırmazlık testleri ve bağlantıları kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Depolardan şebekeye su sağlanmaya başladı. - ANTALYA
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