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Büyükşehirden 'dolandırıcılık' uyarısı

51 dakika önce

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Genel Sekreter İlhan Bayram adına piyasada "bağış" adı altında para toplayanlara karşı vatandaşları uyardı.

Büyükşehirden 'dolandırıcılık' uyarısı, System.String[]
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Genel Sekreter İlhan Bayram adına piyasada "bağış" adı altında para toplayanlara karşı vatandaşları uyardı.

Samsun'da, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram adına ilik nakli ameliyatında kullanılmak üzere bağış adı altında para toplandığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olayın genel sekreterin bilgisi dışında gerçekleştirildiği belirtilerek vatandaşlar uyarıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram adına, ilik nakli ameliyatlarında kullanılacağı belirtilerek çeşitli kurumlardan ve hayırsever iş insanlarından bağış adı altında para toplandığı şeklinde duyumlar almış bulunuyoruz. Genel Sekreterimiz İlhan Bayram'ın herhangi bir ilik nakli ameliyatına bağış ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu yöndeki taleplere itibar edilmemesi ve bu talebi yapanların gerekli mercilere şikayetleri konusunda hassasiyet gösterilmesini önemle rica ederiz." - SAMSUN
İlhan Bayram, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:23 Kaynak: İHA
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