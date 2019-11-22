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Büyükşehirden eğitim kurumlarına destek

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi'ne bağlı park ve bahçeler ekipleri, Toslak'ta bulunan iki okula alt yapı desteği verirken, çevre düzenlemelerini de yaptı.

Büyükşehirden eğitim kurumlarına destek, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi'ne bağlı park ve bahçeler ekipleri, Toslak'ta bulunan iki okula alt yapı desteği verirken, çevre düzenlemelerini de yaptı.


Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi'ne bağlı park ve bahçeler ekipleri, Alanya'nın batısında yer alan Toslak Mahallesi bulunan iki okula alt yapı desteği verdi. Nebile Hacıkadiroğlu İlkokulu'nun çevre düzenlemesi işi için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, okul bahçesindeki yeşil alanın çevresini bordür taşlarıyla ördü. Ardından toprak tesfiyesi yaparak çiçek ve bitkiler diken ekipler, çalışmayı tamamladı.


Toslak Mahallesi'nde bulunan Sabir Erkin İlk Okulu'nun arkasında kantin ve tuvaletlerin olduğu bölümde çevre düzenlemesi yapıldı. Park ve bahçeler ekipleri, öğrencilerin teneffüs ve boş vakitlerinde kullandıkları alanın daha temiz ve düzenli olması için parke çalışması gerçekleştirdi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:31 Kaynak: İHA
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