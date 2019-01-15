Son Dakika Haberleri: Büyükşehirden Eğitime Destek

Büyükşehirden Eğitime Destek

28 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından liselere giriş ve üniversite sınavına hazırlanan gençlere yönelik Gemlik Karacaali Eğitim ve Motivasyon Kampı'nda eğitimler sürüyor.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından liselere giriş ve üniversite sınavına hazırlanan gençlere yönelik Gemlik Karacaali Eğitim ve Motivasyon Kampı'nda eğitimler sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve haziran ayına kadar devam edecek olan Karacaali Eğitim ve Motivasyon Kampı'nın bu haftaki konukları İnegöl Naire Çikeyeva Anadolu Lisesi erkek öğrencileri oldu. Eğitimin ilk gününde Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Akif Hayta, temel gençlik dönemi soruları ve cevapları, kaygı ve depresyon, kimlik sorunları, kültür ve değer meseleleri, okuma, yazma ve düşünme, etkili kitap okuma ve değerlendirebilme, okuduğunu yorumlama ve yazabilme üzerine gençleri bilgilendirdi. Eğitimin ikinci gününde de uzman eğitimci Leyla Asan, problem çözme teknikleri, sınav kaygısı, motivasyon, zaman yönetimi ve etkili ders çalışma teknikleri üzerine eğitim verdi.

Her dönemde 75 öğrenci ve toplam 1200 gence ulaşacak eğitimlere katılan gençler kamptaki boş vakitlerinde okçuluk, dart, masa tenisi, satranç, mangala, badminton, plaj voleybolu ve plaj futbolu oynadı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:56 Kaynak: İHA

Gemlik, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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