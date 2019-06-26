Büyükşehirden Eğitime Destek
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte hayırsever Osman Ulubaş tarafından Köşk Mahallesi'nde yaptırılan okulu ziyaret etti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:04 Kaynak: İHA
Dr. Memduh Büyükkılıç
, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte hayırsever Osman Ulubaş tarafından Köşk
Mahallesi'nde yaptırılan okulu ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi de okul binasının hemen yanına spor salonu yaptırıyor.
Kayseri, hayırsever desteğiyle yeni bir okul daha kazanıyor. Hayırsever Osman Ulubaş tarafından Köşk Mahallesi'nde yaptırılan ilkokul ve anaokulu şantiyesini Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi
Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu
ve Kocasinan
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar
ziyaret etti. Ziyarette yapımı devam eden ilkokul ve anaokulu binaları gezildi ve Hayırsever Osman Ulubaş tarafından inşaat sürecine ilişkin bilgi verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından okul binalarının hemen yanına yaptırılacak olan spor salonunun da inşaatına başlandı. - KAYSERİ
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