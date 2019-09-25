Büyükşehirden ekolojik köy için ilk adım

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde hayata geçirilecek "Ekolojik Köy Projesi" kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz arasında protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Yenilenebilir Enerji Şube Müdürlüğünce hazırlanan rapor doğrultusunda İpekyolu Kalkınma Ajansının 2019 yılı Fizibilite Desteği Programı'yla ekolojik köyler kurulacak.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı'nda düzenlenen imza töreninde İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ile Başkan Fatma Şahin, Gaziantep Ekolojik Köy Fizibilite Raporu Sözleşmesi'nin altına imza attı.

İmza töreninde konuşan Şahin, projenin büyükşehirler açısından toptan bir fayda sağlayacağına değinerek, şunları kaydetti:

"Valimizin başkanlığında, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri'yle birlikte çok güzel bir dönem başladı. Özel projelere güzel destekler alıyoruz. Şu an ekolojik köy hakikaten bizim açımızdan da önemli bir proje. Çünkü özellikle köylerimizin çevreye duyarlı, yeşili, suyu, havayı, insan sağlığını ve çevreyi koruyan bir anlayışla yeniden elden geçmesi, bu sayının çoğalması gerekiyor. Köyümüzü bu amaçla kurduktan sonra diğer köylerimiz de aynı şekilde çevreye duyarlı hale gelecek. Ekolojik köye dönüştürülen köylerde toprak büyük bir bereket verecek. Suyumuz ve havamızla birlikte kırsalı korumak ve kalkınmayı sağlamak, köyden kente göçü azaltmamızı sağlayacaktır."

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Akyılmaz ise ekolojik köyle birlikte tarım turizminin kentte canlanacağını kaydederek, şöyle devam etti:

"Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesinin uygun gördüğü bir alanda çevre dostu, bütün kaynaklarının doğadan sağlandığı, modern bir ekolojik köy inşası yapılacak. Bu konuda Büyükşehirin yapacağı çalışmanın bütün fizibilite bağlamındaki özelliklerini ortaya koyacak hazırlıklar için başkanımla sözleşme imzalıyoruz."

Ekolojik köyler, sosyal, ekonomik, doğa dostu ve çevre kirliliğiyle mücadele etmenin etkili yolunu temsil ederek 21'inci yüzyılda çevreye zarar vermeden yaşamın yolunu gösterecek.

Projenin amacı doğrultusunda ekolojik tasarım, yeşil üretim, ekolojik mimari, alternatif enerji, enerji verimliği, yeşil ulaşım, sıfır atık, su tasarrufu uygulamaları ve benzeri birçok yöntemden yararlanılacak.

Yürütülecek fizibilite çalışmalarıyla doğayla uyumlu, çevre dostu, kendi enerjisini üreten, dünyayı kirletmeyen bir yaşam arayışı içinde bulunan, organik üretimi ve atıklarının değerlendirildiği bir cazibe merkezi oluşturulacak.