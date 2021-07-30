Büyükşehirden engelli bocce oyuncusuna tekerlekli sandalye - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi doğuştan engelli olan 20 yaşındaki bocce oyuncusuna tekerlekli sandalye hediye etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Sağlıklı günlerde kullanmasını diliyorum" dedi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan ve Amisos 55 Kulübü'nde bocce oynayan 20 yaşındaki Muhammet Atam'a Büyükşehir Belediyesi destek çıktı. Anne Semiha ve baba Abdurrahman Atam ile birlikte yaşayan engelli sporcunun talebi üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, tekerlekli sandalye ihtiyacını karşıladı.

Evine giderek tekerlekli sandalyeyi teslim eden ekipler, genç sporcuya da müsabakalarında başarılar diledi. Belediye olarak her zaman engelli vatandaşlara ve spora destek olduklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Özel vatandaşlarımıza olan hassasiyetlerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecek. Muhammet kardeşimizin hayatını bir nebze de olsa kolaylaştırabilmek adına kendisine tekerlekli sandalye hediye ettik. Sağlıklı günlerde kullanmasını diliyorum" dedi. - SAMSUN