Büyükşehirden esnafa 20 milyon liralık destek - Son Dakika

Büyükşehirden esnafa 20 milyon liralık destek

01.05.2021 12:39

- Büyükşehirden esnafa 20 milyon liralık destek Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Esnafımıza destek olmak amacıyla 17 günlük kapanma sürecinde 1 Haziran'da vadesi gelmemiş, ödeyeceğimiz hak edilişleri bugün itibariyle ödüyoruz" dedi.

- Büyükşehirden esnafa 20 milyon liralık destek

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Esnafımıza destek olmak amacıyla 17 günlük kapanma sürecinde 1 Haziran'da vadesi gelmemiş, ödeyeceğimiz hak edilişleri bugün itibariyle ödüyoruz" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığındaki itfaiye erleri ile buluşma sonrası açıklama yapan Başkan Güngör, "Esnafımıza destek olmak amacıyla bir Haziran'a kadar ödenmesi gereken esnaf borçlarımızı da ödüyoruz. Bu da esnafımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yaklaşık 20 milyon liraya yakın bir para tutuyor. Bu günleri birlikte aşmamız ve destek olmamız lazım" dedi.

Sarayaltı - Kanlıdere - Postane bağlantı yolu projesi ile Boğaziçi Mahallesi'nde başlatılan kavşak çalışmalarını da inceleyen Başkan Güngör, "Sarayaltı - Kaledibi - Postane bölgelerini birbirine bağlayacak projemizde kamulaştırmanın ardından yıkım çalışmalarımız sürüyor. Tam kapanmayla birlikte bölgedeki çalışmalarımızı yoğunlaştırdık" diye konuştu.

Güngör, programının devamında Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarında gerçekleştirilen kavşak çalışmasını da inceledi. Başkan Güngör, "Bölgedeki çalışmamızla yaya geçişi ve trafik akışını daha kontrollü bir hale getiriyoruz. Ekiplerimiz kavşak düzenlemesini bitirdi. Yeni açılan bağlantı yolunda asfaltlama yapılıyor. İnşallah kısa süre içerisinde buradaki çalışmamızı da tamamlamış olacağız" ifadelerini kullandı. Vatandaşlarla da sohbet eden Güngör, tam kapanma sürecinde de büyükşehir belediyesinin 7 gün 24 saat vatandaşın hizmetinde olduğunu söyledi.

Büyükşehirden esnafa 20 milyon liralık destek
Büyükşehirden esnafa 20 milyon liralık destek
Büyükşehirden esnafa 20 milyon liralık destek
Büyükşehirden esnafa 20 milyon liralık destek

Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş, Haziran, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehirden esnafa 20 milyon liralık destek - Son Dakika


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