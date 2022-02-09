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Büyükşehirden ev yangınları uyarısı - Son Dakika

Büyükşehirden ev yangınları uyarısı

09.02.2022 13:57
Büyükşehirden ev yangınları uyarısı

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden edinilen bilgiye göre 1 Ekim-7 Şubat tarihleri arasında İl genelinde birçok yangın vakası yaşandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden edinilen bilgiye göre 1 Ekim-7 Şubat tarihleri arasında İl genelinde birçok yangın vakası yaşandı. Çoğu, içinde bulunduğumuz kış şartları nedeniyle tercih edilen alternatif ısınma yöntemleri ve baca kaynaklı olan yangınlarla Büyükşehir itfaiyesinin mücadelesi devam ediyor.

114 ev yangını meydana geldi

İtfaiye ekiplerinden alınan bilgiye göre İl genelinde 114 adet ev yangını (Bodrum 25, Dalaman 7, Datça 2, Fethiye 18, Kavaklıdere 2, Köyceğiz 6, Marmaris 8, Menteşe 4, Milas 12, Ortaca 4, Seydikemer 13, Ula 6, Yatağan 7), 68 baca yangını, 14 adet çatı yangını meydana geldi. Yangınların sebepleri arasında ise, bacaların temizletilmemesi, çatı arasından geçen bacaların uygun imal edilmemesi, alternatif ısınma kaynaklarının (elektrikli soba, elektrikli battaniye, klima, şömine vb.) uygun kullanılmaması, yakılan sobaların yakınında kolay tutuşabilen malzemelerin olması, elektrik kablolarının korunmasız ya da düzensiz montajının yapılması olarak belirlendi.

Büyükşehir İtfaiyesi mahalle mahalle dolaşarak bilgilendiriyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri belirtilen yangınlara en kısa sürede müdahale ederek olumsuzlukların daha da büyümesinin ve can kaybı yaşanmasının önüne geçmek için yoğun mesai harcıyor. Ekipler bunun yanı sıra yangınların önüne geçilebilmesi için alınacak önlemler, yapılması gerekenleri mahalle mahalle gezerek muhtarlar ve vatandaşlara anlatıyor. Özellikle kırsal mahallelerde kahvehane ve köy meydanlarından muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen ekipler yangınların çıkışı ve önlenmesi konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. - MUĞLA

Büyükşehirden ev yangınları uyarısı

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Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Yangın, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükşehirden ev yangınları uyarısı - Son Dakika


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