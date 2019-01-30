Büyükşehirden, Gündüzbey Polis Kontrol Noktasına Yeni Kabin

Güvenlik güçlerimiz zor şartlarda görev yapmaktalar

Fiziki açıdan zor şartlarda görev yapan güvenlik güçlerimizin bir nebze de olsa çalışma şartlarını iyileştirmek için Büyükşehir Belediye olarak çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Polat, "Rabbim güvenlik güçlerimizin gücünü ve kuvvetini artırsın. Dünyamız çok sıkıntılı bir süreçten geçmekte. Artık güvenlik çok daha fazla önem arz ediyor. Polis arkadaşlarımız da şehrin giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktaları ile şehrin güvenliğini sağlıyorlar. Bu görevlerini yerine getirirken de fiziki olarak zor şartlarda görevlerini sürdürüyorlar.

Yeni yılın ilk saatlerinde Gündüzbey Polis Kontrol Noktasını ziyaret ettiğimiz zaman polis arkadaşlarımızın bir talebi olmuştu. Büyükşehir Belediyesi olarak MEGSAŞ Genel Müdürlüğümüzce bu talebi yerine getirdik ve bugün polis kontrol noktası için bu kabini arkadaşlarımızın hizmetine sunduk. Fiziki açıdan daha modern bir kontrol noktasında polis arkadaşlarımız görevlerini ifa edecekler. Tüm polislerimize ve güvenlik güçlerimize vazifelerinde kolaylıklar diliyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. " dedi.

Ziyarette Başkan Polat'a MEGSAŞ Genel Müdürü Münir Özpolat da eşlik etti.