Büyükşehirden Halk Otobüsü Esnafına Mutlu Haber
1 saat önce
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından Özel Halk Otobüsü esnaflarına ücretsiz seyahat karşılığı yapılan aylık gelir desteği ödemeleri devam ediyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından Özel Halk Otobüsü esnaflarına ücretsiz seyahat karşılığı yapılan aylık gelir desteği ödemeleri devam ediyor.
Halk otobüsü esnafına mutlu haber
Toplu Taşıma Şube Müdürü Metin Berberler, Özel Halk Otobüsü esnaflarına ücretsiz seyahat karşılığı yapılan aylık gelir desteği ödemelerinin devam ettiğini açıkladı. Berberler, "2019 Ocak ve Şubat aylarına ait 1 milyon 373 bin liralık destek esnaflarımızın hesaplarna ulaştı. Hayırlı olsun" dedi.
Bu kapsamda 2019 Ocak ve Şubat aylarına ait ödemelerin esnafların hesaplarına ulaştığını dile getiren Toplu Taşıma Şube Müdürü Metin Berberler, "Özel Halk Otobüsü esnafımıza ücretsiz seyehat karşılığı yapmış olduğumuz 2019 Ocak ve Şubat aylarını kapsayan 1 milyon 348 bin TL'lik ödemeler tamamlandı. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:11 Kaynak: İHA
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