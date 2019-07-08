Son Dakika Haberleri: Büyükşehirden haşereye karşı motorize ilaçlama
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Büyükşehirden haşereye karşı motorize ilaçlama

1 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol ekipleri, haşerelerle mücadele kapsamında 4 merkez ilçede açık hava sivrisinek ilaçlama çalışmalarını artırdı.

Büyükşehirden haşereye karşı motorize ilaçlama, System.String[]
Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol ekipleri, haşerelerle mücadele kapsamında 4 merkez ilçede açık hava sivrisinek ilaçlama çalışmalarını artırdı.

"Temiz hava, temiz su ve temiz toprak" ilkesi doğrultusunda gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevreyi miras olarak bırakmayı hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü, bu kapsamda, başta sivrisinekler olmak üzere halk sağlığını ve huzurunu olumsuz etkileyen haşerelerle mücadele çalışmalarını artırdı.

4 ilçede motorize ilaçlama

Veteriner İşleri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaz aylarının gelmesiyle birlikte artış gösteren ve kent zararlıları olarak tanımlanan sivrisinek, karasinek, fare, pire, kene, hamamböceği gibi haşerelere karşı mücadele edildiği bildirildi. Yetkililer, Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde motorize ilaçlama faaliyetlerinin artırıldığını bildirdi.

Dereler, bataklıklar, göletler ilaçlanıyor

Mayıs- Eylül ayları arasında saat 19.00-23.00 saatleri arasında sürekli ilaçlama yapıldığını belirten Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü yetkilileri, "Ekiplerimiz, diğer ilçeler ile yapılan protokoller gereği larva ve ergin mücadelesi çalışması gerçekleştiriyor. İlçe belediyelerinden sağlanan teknik bilgi ve ekipman desteği ile vatandaşların rahat etmesi için üreme alanları olan dereler, bataklıklar, sulama kanalları, göletler, temel çukurları, bodrum katlarındaki su birikintileri, lağım suları ve fosseptik kuyuları yıl boyunca periyodik olarak ilaçlanıyor" bilgisini verdi.

Yetkililere bildirin

Haşerelerle mücadelede açık hava ilaçlamasının sadece yüzde 5 oranında etkisinin bulunduğunun vurgulandığı açıklamada, tramvay duraklarına asılan bilgilendirme broşürleriyle toplumun bilgilendirildiğine dikkat çekildi. Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü açıklamasında ayrıca şunlar yer aldı: "Vatandaşlarımız çevrelerinde bulunan sulak alanları ve suları boşaltılmamış bodrumları Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi (431 60 90) veya Veteriner Şube Müdürlüğüne (465 53 16) bildirebilirler. Fıçı, bidon gibi kaplarda uzun süre su bekletilmemesi, çöpleri çöp kutularına atılması ve kutu, şişe gibi kapların kapağını kapatılması, kuyu, fosseptik veya rögarların üzerilerinin kapalı tutulması, bahçelerde uzun süre su birikintisi bırakılmaması, saksı altlıklarında su olmaması, çevredeki yüksek otların kesilmesi, boş bidon, plastik torba, eski araba lastiklerinin bertaraf edilmesi, süs havuzlarında devamlı su devirdaiminin sağlanması veya gün aşırı suyunun değiştirilmesi gibi tedbirler sinek üremesini engelleyecektir." - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:47 Kaynak: İHA
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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