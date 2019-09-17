Büyükşehirden hastaneye alternatif yol

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 3 kilometre uzunluğunda ve 3 Milyon 36 Bin 75 TL'ye mal olacak olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi



Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (MSKÜ) ulaşımı kolaylaştıracak alternatif yol çalışmasında sona geldi.



3 kilometre uzunluğunda ve 3 Milyon 36 Bin 75 TL maliyete sahip, Aydın- Yatağan istikametinden gelenler için Menteşe ilçesi Dirgeme (Akkaya) kavşağı yönünden hastaneye ulaşımı kolaylaştırmak için başlatılan alternatif yol çalışmalarında asfalt serim işlemleri tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun mesai harcadığı asfalt serim çalışmaları tamamlanan hastane yolunun oto korkuluk, refüj dolgusu ve trafik tabelalarının yapılmasının ardından kısa süre içerisinde trafiğe açılması bekleniyor.



Anayoldaki trafiği rahatlatarak hastaneye gidişleri kolaylaştıracak yol çalışması ile Aydın-Yatağan istikametinden ve yeni otogar tarafından gelen vatandaşlar için hastaneye gidiş mesafesi kısalacak. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi için yapılan yol ayrıca hastane karşısındaki yaşam alanı Genç Yapı Kooperatifi ile de bağlantıyı sağlayacak.



Gürün; "Mesafeler kısalacak, vatandaşlar güvenle seyahat edecek"



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün düzenli ve modern yollarla vatandaşları sevdiklerine ulaştırmak için çalıştıklarını, yaptıkları alternatif yollarla da trafiği rahatlatmayı amaçladıklarını belirtti. Başkan Gürün; "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yerleşkesi karşısında yapımı tamamlanan ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulan hastanemize Aydın-Yatağan istikametinden ve yeni otogarımızdan gidecek olan vatandaşlarımız için alternatif yol çalışmamızda sona geldik. Yolumuz trafiğe açılınca hem hastane, üniversite tarafı ana yoldaki trafiği rahatlatmayı hem de mesafeleri kısaltmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımız güvenli, modern yollarda seyahat edecek, kısa sürede sağlık, üniversite gibi kurumlara ulaşabilecek" dedi. - MUĞLA