Son Dakika Haberleri: Büyükşehirden "İzmir'de İşçiler Belediye Binasını Bastı" İddiasına Açıklama

Büyükşehirden "İzmir'de İşçiler Belediye Binasını Bastı" İddiasına Açıklama

50 dakika önce

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikasındaki işçilere müdahaleyle ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Bazı yayın organlarında okuyuculara 'İzmir'de işçiler belediye binasını bastı' başlığıyla servis edilmiştir.

Büyükşehirden
DİSK'e bağlı Genel İş Sendikasındaki işçilere müdahaleyle ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Bazı yayın organlarında okuyuculara 'İzmir'de işçiler belediye binasını bastı' başlığıyla servis edilmiştir. Bu iddia kesinlikle doğru değildir" denildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikasındaki işçilerin eylemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Büyükşehir, "İzmir'de işçiler belediye binasını bastı" başlığıyla servis edilen haberlerle ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"DİSK'e bağlı Genel İş Sendikasının sabah saatlerinde gerçekleştirdiği basın açıklaması sırasında bazı yayın organlarında okuyuculara 'İzmir'de işçiler belediye binasını bastı' başlığıyla servis edilmiştir. Bu iddia kesinlikle doğru değildir. İşçiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi binasına sığınmıştır. Olay bundan ibarettir. Ayrıca ulusal yayın yapan bir internet sitesinde bu olayla ilgili haberde yer alan 'Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu istedi, polis işçilere saldırdı' başlığı ve içeriğindeki 'Eyleme Başkan Aziz Kocaoğlu engel olmak istedi' cümleleri kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tıpkı geçen 15 yılda olduğu gibi, sendikanın bugün yaptığı basın açıklamasına da asla müdahil olmamış, engelleme gibi bir tavır içine girmemiştir. Bunu en iyi bilen de sendika yöneticileridir." - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:43 Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel
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