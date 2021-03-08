Büyükşehirden kadınlar gününe özel farkındalık çalışması - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 38 erkek ile 38 ayrı tarihi mekanda Kadınlar Günü'nü kutlayarak, farkındalık oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi, kadının dünyadaki yeri ve önemini anlatan birçok çalışmayla, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamaya devam ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çok özel bir çalışma yapan KAYMEK, farkındalık oluşturup, 38 ayrı mekanda, 38 erkeğin katıldığı bir video hazırlayarak, tüm kadınların bu özel gününü kutladı. 'Kadın tamamlayandır, kadın öncüdür, örnektir, insanlığın özüdür, kadın bir gün değil, her gün değerledir, kadın aynadır' gibi kadınlara yönelik birçok mesaj verilen video, tüm sosyal medya mecralarından yayınlandı.

Video, ayrıca işaret diliyle de anlatıldı. - KAYSERİ