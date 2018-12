Büyükşehirden 'Kar' Mesaisi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, kırsal kesimlerde karla mücadelenin gece boyunca sürdürüldüğünü, yağışın devam ettiği her bölgede kapanan yolların açıldığını, her türlü olumsuzluğa anında müdahale edildiğini açıkladı.

Samsun'da dün gece şiddetini artıran ve özellikle kırsal kesimleri etkisi altına alan yoğun kar yağışıyla ilgili Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekipler adeta seferber edildi. Başkan Zihni Şahin, "Ekiplerimiz kırsal kesimlerde gece boyunca çalışmalarını sürdürmüş, yoğun yağışın devam ettiği her noktada kapanan yollara anında müdahale ederek açılmalarını sağlamıştır" dedi.



Yoğun mesai harcanıyor



Başkan Zihni Şahin, kar yağışı ve alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Yoğun yağışın özellikle yüksek kesimleri etkisi altına aldığını belirten Başkan Şahin, "Ekiplerimiz gece itibariyle adeta seferber edildi. Yoğun mesai harcamaya ise devam ediyoruz. Kar temizleme ve yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca, sağlık başta olmak üzere herhangi bir şekilde zor durumda olan vatandaşlarımıza anında el uzatılıyor" diye konuştu.



112 Acil ile işbirliği



Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin greyderler, kar bıçaklı tuz kamyonları ve yükleyici iş makineleriyle tetikte olduğunu söyleyen Zihni Şahin, "Dün gece itibariyle Ladik ilçemizde 2 özel araç ile 1 ticari servis aracı mahsur kalmaktan kurtarılmıştır. Bölgede ana arterlerde yol çalışması sürüyor. Salıpazarı Konakören Mahallesi'nde hasta olan 82 yaşındaki yaşlı bir teyzemiz 112 ekipleri ile yaptığımız ortak çalışma sonucunda hastaneye ulaştırılmıştır. Yine Asarcık ilçemizde bir şeker hastası vatandaşımız hastaneye kaldırılarak tedavisine başlanmıştır" dedi.



Mahsur kalan 3 kardeş



Salıpazarı Güzelvatan Mahallesi'ni Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlayan bağlantı yolunda bir aracın mahsur kaldığı bilgisini veren Başkan Şahin, "İstanbul'a gitmek için gece yarısı yola koyulan ve içerisinde 3 kardeşin bulunduğu araç, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen ekiplerimiz yaklaşık 2 saatlik mücadele sonrasında 3 kardeşin kurtararak Salıpazarı ilçe merkezine götürmüşlerdir" açıklamasında bulundu.



Kapalı yollara anında müdahale



Asarcık, Ladik, Havza, Salıpazarı, Kavak, Bafra ve Canik ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının zaman zaman 40 santimetreyi bulduğunu belirten Başkan Şahin, "Havza'da sabaha karşı yolda kalan araçlar kurtarıldı. Bafra'da Bengü-Sarpın grup yolu ile Havza Taşkaracaören yolunda yol açma çalışmaları tamamlandı. Vezirköprü ilçemizde de kapanan 2 yol ulaşıma açıldı. Bu bölgelerde karla mücadele ekiplerimiz hazır tutuluyor. Şu an itibariyle ulaşıma kapalı yol kalmamıştır. Ayrıca, sabah itibariyle de Alaçam ve Yakakent'te de karla mücadele çalışması başlatıldı" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

