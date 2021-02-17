- Büyükşehirden kar mesaisi - Son Dakika

- Büyükşehirden kar mesaisi

17.02.2021 18:48

- Büyükşehirden kar mesaisi Büyükşehir Belediyesi, hasta vatandaşları sağlık merkezine ulaştırıyor Samsun'da iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece-gündüz sahada çalışıyor.

- Büyükşehirden kar mesaisi

Büyükşehir Belediyesi, hasta vatandaşları sağlık merkezine ulaştırıyor

SAMSUN - Samsun'da iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece-gündüz sahada çalışıyor. Kapalı kırsal mahalle yolları tek tek açılıyor. Yollarda mahsur kalan vatandaşların yardımına koşan ekipler, hastaneye gitmek zorunda olan hastaları da sağlık merkezlerine ulaştırdı.

Samsun'un tüm ilçelerinde etkili olan ve yer yer 80 santimi aşan kar kalınlığı ile etkin bir mücadele sergileyen Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 7/24 sahada çalışıyor. Dün kapalı olan 263 mahalle yolu ulaşıma açılırken, gece etkili olan yağış nedeniyle 162 mahalle yolu tekrar kapandı. Gece yarısından itibaren sahada çalışmalarını sürdüren ekipler kapalı yolların büyük kısmını yeniden ulaşıma açtı. 178 araç ve 308 personelle vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için canla başla çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi, yollara 800 ton solüsyon ve 600 ton tuz döktü. Hem şehir merkezlerinde hem de kırsal alanlarda yoğun bir çalışma yapan ekipler, karın yolda buzlanma oluşturmaması ve araçların yolda kayarak olumsuz durumlara sebep olmaması için temizleme ve tuzlama çalışmalarını da aralıksız yapıyor.

Yollarda mahsur kalan araçların, hastaneye gitmek zorunda olan hastaların yardımına da koşan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Alaçam ilçesi Vicikler Mahallesi'nde ulaşım sağlanamayan hastayı evinden alıp 112 ekiplerine teslim etti. Canik ilçesi Gölalan Mahallesi'nde kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan diyaliz hastası için yolu açan ekipler, vatandaşı sağlık merkezine ulaştırdı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi'nde ekipleri ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tüm çalışma arkadaşlarına gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür etti. Vatandaşların mağdur olmaması için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini ifade eden Başkan Demir, "İnsanımızın hayatının olumsuz etkilenmemesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Hayatın normal akışında seyretmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bunun için personelimizle, araçlarımızla, ekipmanlarımızla 7/24 sahadayız" dedi.

- Büyükşehirden kar mesaisi
- Büyükşehirden kar mesaisi
- Büyükşehirden kar mesaisi
- Büyükşehirden kar mesaisi

Büyükşehir Belediyesi, Samsun, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Büyükşehirden kar mesaisi - Son Dakika


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