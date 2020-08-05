Büyükşehirden kayganlaşan yola anında müdahale - Son Dakika

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ağır tonajlı aracın hortumunun patlaması sonucu caddeye yayılan yağ tehlikeye sebep oldu. Büyükşehir Belediyesi temizlik ekiplerinin anında müdahalesiyle temizlenen yol güvenli olarak trafiğe açıldı.
Deniz Caddesi Mudanya Belediye İş Merkezi önündeki cadde ağır tonajlı bir aracın hortumunun patlaması sonucu buz pistine döndü. Trafik hareketinin tehlikeye düşmesi sonucu yol trafiğe kapatıldı. Büyükşehir Belediyesi temizlik işlerine ait yol temizleme aracının anında müdahalesi ile deterjanlı sularla yıkanan yol yeniden trafiğe yeniden açıldı. - BURSA