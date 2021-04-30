Büyükşehirden kiracılarına müjde

81 ilde uygulanacak tam kapanma döneminde de korona virüse karşı desteklerini sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti belediyeye ait işyerlerinden Mayıs 2021 dönemine ait kira almayacağını açıkladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının görülmeye başlandığı ilk günlerden itibaren pandemiyle mücadele kapsamında sayısız çalışmaya imza attı. Bu kapsamda desteklerini genel temizlik ve dezenfeksiyon hizmetleri, Sağlık Bakanlığının faaliyetlerini destekleyen hizmetler, esnaf ve iş yerlerine yönelik desteklemeler ile sosyal yardım ve faaliyetler başlıkları altında sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait kiracıları için bir kez daha önemli bir karar aldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın talimatıyla alınan karara göre, Denizli Büyükşehir Belediyesinin kiracısı olan işletmelerden Mayıs 2021 dönemine ait kira alınmayacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi daha önce de kiracılarına yönelik benzer bir karara imza atmış ve işyerleri kapanan esnaftan kira almamıştı.

Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, pandeminin görülmeye başlandığı ilk günlerden itibaren tüm imkanlarıyla hemşehrilerinin yanında olduklarını söyledi. Mayıs 2021 dönemine ait mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait işyerlerinden kira alınmayacağını kaydeden Başkan Osman Zolan, "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz ve bu zor günleri inşallah hep beraber atlatacağız. Yeter ki kurallara harfiyen uyalım. Bizler sahada vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ