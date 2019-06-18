Son Dakika Haberleri: Büyükşehirden kiralama ihalesi
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Büyükşehirden kiralama ihalesi

2 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, muhtelif yerlerde kullanılmak üzere iş makinesi kiralıyor.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, muhtelif yerlerde kullanılmak üzere iş makinesi kiralıyor. Kiralama işi için yapılan ihaleye sekiz firma katıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtelif işlerde kullanılmak üzere 7 adet kazıcı ve yükleyici kepçe kiralanması işi için ihaleye çıkıldı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 94 bin TL olan ihaleye katılan sekiz firmadan yedisi teklif verdi. Katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:

DCM Madencilik- Genesis İnşaat İş Ortaklığı: 840 bin TL

İKH İnşaat: 847 bin TL

Solmazlar İnşaat: 978 bin TL

Akkaya İnşaat: 981 bin TL

Truva İnşaat: 1 milyon 083 bin TL

Dinçer İnşaat: 1 milyon 243 bin TL

BGA İnşaat: 1 milyon 284 bin TL

İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:12 Kaynak: İHA
Kayseri, Güncel
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