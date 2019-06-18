Büyükşehirden kiralama ihalesi

Kayseri
Büyükşehir Belediyesi, muhtelif yerlerde kullanılmak üzere iş makinesi kiralıyor. Kiralama işi için yapılan ihaleye sekiz firma katıldı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtelif işlerde kullanılmak üzere 7 adet kazıcı ve yükleyici kepçe kiralanması işi için ihaleye çıkıldı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 94 bin TL olan ihaleye katılan sekiz firmadan yedisi teklif verdi. Katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:
DCM Madencilik- Genesis
İnşaat İş Ortaklığı: 840 bin TL
İKH İnşaat: 847 bin TL
Solmazlar İnşaat: 978 bin TL
Akkaya İnşaat: 981 bin TL Truva
İnşaat: 1 milyon 083 bin TL
Dinçer İnşaat: 1 milyon 243 bin TL
BGA İnşaat: 1 milyon 284 bin TL
İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak. - KAYSERİ