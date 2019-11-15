Son Dakika Haberleri: Büyükşehirden kırsal kalkınmaya 55 bin ceviz fidanı desteği
Son Dakika Güncel Büyükşehirden kırsal kalkınmaya 55 bin ceviz fidanı desteği - Son Dakika

Büyükşehirden kırsal kalkınmaya 55 bin ceviz fidanı desteği

6 saat önce

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla Muğla genelinde 1 Milyon 60 Bin lira maliyetle yüzde 50 hibeli 565 çiftçiye 55 bin adet ceviz fidanı dağıtıldı.

Büyükşehirden kırsal kalkınmaya 55 bin ceviz fidanı desteği, System.String[]

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla Muğla genelinde 1 Milyon 60 Bin lira maliyetle yüzde 50 hibeli 565 çiftçiye 55 bin adet ceviz fidanı dağıtıldı.


Menteşe'nin Düğerek Mahallesinde gerçekleştirilen dağıtım törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile vatandaşlar katıldı.


Törende kadın üreticiler adına Funda Karayiğit ve genç üreticiler adına Mutlu Şahin büyükşehirin fidan desteğinden dolayı bir teşekkür konuşması yaptı.


Ardından konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, kırsal kalkınmaya yönelik yapılan yatırımları anlattığı konuşmasında, "5 yıl ve bu dönemle birlikte 128 bin fidan dağıtıldı. Bunların üretime geçtiğini bir düşünün. Yapılan toprak tahlilleri sonucu Muğla topraklarında en fazla verim alacak fidanları dağıtıyoruz. Biz öncelikle yem tohumu dağıtıyoruz. Hayvancılıkla ilgili en büyük problem yem. Ayrıca ceviz, Memecik zeytini ve kestane dağıtıyoruz. Kestanenin piyasası gerçekten şuan çok iyi. İncir dağıtıyoruz. Özellikle saklanabilen ürünler tercih ediyoruz. Narenciyedeki satma sıkıntısı bu ürünlerde yok. Bizim topraklarımız çok nitelikli incir yetiştirmeye uygun. İncir yaş ve kuru olarak tüketilebiliyor. Tarım, ülkemizin çok önemli bir sorunu. Bu politikalarla ilerlersek toprakları büyük sermayeler alacak. Vatandaşlar kendi topraklarında işçi olarak çalışacak. Bundan kurtulmak için kendi rızkımızı çıkarabilecek kadar üretmemiz gerekiyor. Bu nedenlerle 'Toprağını satma ürününü sat' diyoruz ve desteklerimizi giderek arttırıyoruz" dedi.


Başkan Gürün'den Kooperatif kurmak isteyenlere davet


Gürün konuşmasının devamında, "Finans ve pazarlama sorunları nedeniyle kooperatifçiliğe önem veriyoruz. Bizim önerimiz kooperatifleşme konusunda gayret göstermeniz. Bu konudaki müracaatlarda belediye olarak her türlü yardımı yapacağız. Kooperatiflerle protokol imzalayarak onlara destek veriyoruz. Bunların örnekleri var. Muğla'nın ikliminden faydalanmamız lazım. Gençlerimizin kırsalda yaşamaları lazım. Gençlerimiz asgari ücretle şehirde iş arıyor. Bunları yaparsak köylerimiz boş kalmayacak. Dışarıdan gelenlere toprağımızı satmak zorunda kalmayacağız" diye konuştu.


Program fide dağıtımının ardından sona erdi. - MUĞLA

Osman Gürün, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı Mehmet Avcı gözaltına alındı
İstanbul'da tedirgin eden görüntüler! Barajların doluluk oranı yüzde 39'a düştü Ukrayna'da üniversiteli kızları öldüren sanık: Mesleğim dolandırıcılık, aylık gelirim 100 bin lira İstanbul Karaköy'de başörtülü kıza çirkin saldırı! Saniye saniye kaydedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 19:06:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehirden kırsal kalkınmaya 55 bin ceviz fidanı desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]