Büyükşehirden kırsala hizmet hamlesi - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların istek ve taleplerini yerine getirebilmek için mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Belediye, vatandaşların talebi üzerine atıl durumda bulunan okulları ihtiyaç olan alanlara dönüştürme çalışmaları kapsamında; Şahinburgaz'a çok amaçlı salon, Kocabük'e cemevi kazandıracak.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, mahalle ziyaretleri yaparak muhtarlarla birlikte vatandaşların istek ve taleplerini dinliyor. Kırsal mahallelerde taşımalı eğitime geçilmesinin ardından atıl duruma gelen köy okullarının tadilat edilerek mahallelere geri kazandırılmasını talep eden vatandaşların isteği Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yerine getirilecek. Daha önce Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Ayvacık Mahallesi'nde kullanılmayan köy okulunu hayırseverlerin desteğiyle yenileyerek mahalle halkının ihtiyaç duyduğu alanlara dönüştüren Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu çalışmayı ihtiyaç duyulan ve talep edilen diğer kırsal mahallelerde de gerçekleştirecek. Harabe haldeki kullanılmayan ve fiziki koşullar elvermediği için değerlendirilemeyen okulları yenileyerek mahallelerde eksikliği hissedilen alanlara dönüştürecek olan ekipler, son olarak; Erdek'in Kırsal Şahinburgaz Mahallesi ile Balya'nın Kırsal Kocabük Mahallesi'nde çalışma başlatacak.



"Önceliğimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçları"



Şahinburgaz'a çok amaçlı salon, Kocabük'e cemevi kazandıracaklarını belirten Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Elvan Bahar Göktepe "Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın talimatıyla elimizden geldiği kadar vatandaşlarımızla bir araya gelerek taleplerini alıyor, başkanımızın selamını iletiyoruz. Biz, önceliğimizi her zaman vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda belirliyoruz. Kırsal mahallelerde atıl durumda olan eski okulları yenileyerek vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlara dönüştürüyoruz. Bunlar; kimi yerde; cemevi kimi yerde çok amaçlı salon kimi yerde hobi evi kimi yerde muhtarlık binası ya da hasta muayene odası olabiliyor. Vatandaşlarımıza hizmet edebildiğimizi sürece mutlu oluyoruz. Çalışmalarımız diğer mahallelerimizde de devam edecek." diye konuştu. - BALIKESİR