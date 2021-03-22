Büyükşehirden Kızıldam'a yeni HİS göleti

Kırsal kalkınmanın sağlanması adına çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes'e bağlı Kızıldam Mahallesi'ne yeni Hayvan İçme Suyu (HİS) Göleti kazandırdı. Mahalle bulunan besi hayvanlarının yanı sıra yaban hayvanlarının da faydalanacağı gölet, yapımı tamamlanarak Kızıldam Mahallesi'nin hizmetine sunuldu.

Kırsal mahallelerde hayvancılık ve üretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla yatırımlarını artırmayı hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu mahallelerde yeni hayvan içme suyu göleti yapımını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında Gördes'e bağlı Kızıldam Mahallesi'nde yeni hayvan içme suyu göleti yapım çalışmalarını tamamladı. Kızıldam Mahallesi'nde bulunan besi hayvanları ile yaban hayvanlarının da faydalanacağı gölet mahallenin hizmetine sunuldu.

"17 ilçede çalışmalar sürüyor"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda 17 ilçede üreticilerin gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Daire Başkanı Yılmaz Usta, "Hayvan içme suyu göletleri ile mera, otlak alanlarında yağmur ve kar suları doğal metotlarla biriktirilip muhafaza ediliyor. Bu sayede tüm gününü arazide geçiren mera hayvanları için temiz su kaynağı oluşturan göletler, kırsalda yaban hayatının korunabilmesine yönelik önemli yaşam alanları da sunuyor. Mevsimsel yağışların müsaade ettiği ölçüde çalışmalarımız devam edecektir. Yapılan Hayvan İçme Suyu Göleti vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Üreticilerimize bol ve hayırlı kazançlar diliyoruz" dedi. - MANİSA