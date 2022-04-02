Büyükşehirden marketlere Ramazan denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükşehirden marketlere Ramazan denetimi

02.04.2022 14:55
Büyükşehirden marketlere Ramazan denetimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayında marketlerde fahiş fiyatların önüne geçmek için denetimlerini sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayında marketlerde fahiş fiyatların önüne geçmek için denetimlerini sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında fahiş fiyat artışına karşı kent genelinde faaliyet gösteren yerel ve zincir marketlerde sıkı denetimde bulunuyor. Zabıta dairesi başkanlığı ekipleri, temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışı ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla market denetimlerini gerçekleştiriyor. Marketlerdeki reyonları inceleyen ekipler, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışlarından raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar birçok konuda detaylı denetimde bulunuyor. Temel gıda ürünlerinden sonra temizlik ürünlerine de KDV indiriminin gelmesi, ekiplerin dikkat ettiği konuların başında geldi. Deterjan, dezenfektan, sabun, şampuan, tuvalet kağıdı, peçete, kağıt mendil gibi temizlik ürünlerinde KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesinin ardından harekete geçen ekipler, 1 Nisan itibariyle uygulamaya konulan KDV indiriminin etiketlere yansıtılıp yansıtılmadığı kontrol ediyor. Denetimlerde, ürün fiyat karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi kontrol edildi. Raflarda etiket kontrolü de yapan ekipler, satılan ürünlerin kasa fişlerini inceleyerek yüzde 10'luk indirimin gerçekleşip gerçekleşmediğini inceledi. - KOCAELİ

Büyükşehirden marketlere Ramazan denetimi
Büyükşehirden marketlere Ramazan denetimi

YORUMLAR
500
Aksaray'da fırınlar denetlendi Aksaray'da fırınlar denetlendi Nevşehir'de ramazan öncesi denetim yapıldı Nevşehir'de ramazan öncesi denetim yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Market, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükşehirden marketlere Ramazan denetimi - Son Dakika


Son Dakika
14:51 Zenginler kulübünde bir Hint: Guatam Adani, Elon Musk ve Jeff Bezos ile aynı ligde
14:48 Galatasaray'da başkanlığa aday olan Dursun Özbek'in rüya ekibi hazır: Okan Buruk yuvaya dönüyor
14:25 Şaşkın Kanadalı: 2,5 metrelik balığı soyu tükenen dinozor zannetmiş
14:23 Ramazan geldi, Diyanet soru yağmuruna tutuldu: Dilaltı hapı, astım ilacı, burun spreyi orucu bozar mı?
14:20 Buket Aydın meğer doğru kişiyi bulamamış: Evlilik doğru kişiyle güzel!
13:52 Bakan Akar, Mariupol'deki sivil ve yaralıların denizden tahliye edilebileceğini söyledi: Gemi desteği verebiliriz
13:42 Seren Serengil yorumcu olduğu programda Ebru Gündeş şarkısı çalınınca küplere bindi!
13:39 Lazio, Fenerbahçeli Serdar Dursun'u istiyor
13:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına rağmen Bursa Cemevi'nin elektriği kesildi!
13:07 MetroPOLL anketinde AK Parti yükselişte ama MHP yüzde 7'ye bile ulaşamıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 15:01:26. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükşehirden marketlere Ramazan denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement