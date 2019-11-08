Son Dakika Haberleri: Büyükşehirden Mevlit Kandili hayrı
Son Dakika Güncel Büyükşehirden Mevlit Kandili hayrı

Büyükşehirden Mevlit Kandili hayrı

6 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Mevlit Kandili sebebiyle başta merkez Efeler ilçesi olmak üzere Aydın'ın bütün ilçelerinde lokma hayrı gerçekleştirdi.

Büyükşehirden Mevlit Kandili hayrı, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Mevlit Kandili sebebiyle başta merkez Efeler ilçesi olmak üzere Aydın'ın bütün ilçelerinde lokma hayrı gerçekleştirdi. Mevlit Kandili nedeniyle 17 ilçede yaklaşık 30 bin kişiye lokma dağıtıldı.


Vatandaşlar Aydın il genelinde gerçekleştirilen lokma hayrına yoğun ilgi gösterirken, uzun kuyruklar oluşturdular. Lokma hayrını alan vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na duyarlılığından dolayı teşekkür ederken Başkan Çerçioğlu da vatandaşların mübarek mevlit kandilini kutladı. - AYDIN

Mevlit Kandili, Efeler, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı
Bülent Arınç'ın damadına verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı ABD'li milyarder Bloomberg başkanlık yarışında Trump'a rakip oluyor Siyanürle intihar eden 4 kardeşin Mersin'deki üvey kardeşleri konuştu: Hiçbir şekilde yüzlerini görmedik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 21:30:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehirden Mevlit Kandili hayrı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]