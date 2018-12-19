Son Dakika Haberleri: Büyükşehirden Öğrenci Yurdu Müjdesi

Büyükşehirden Öğrenci Yurdu Müjdesi

2 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, üniversite öğrencilerine 2 bin 200 kişilik öğrenci yurdu müjdesi verdi.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, üniversite öğrencilerine 2 bin 200 kişilik öğrenci yurdu müjdesi verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "Büyükşehir Kampüste" söyleşileri devam ediyor.

İletişim ve mühendislik fakültesi öğrencilerinin katıldığı iki ayrı oturumda "Yaşadığım Şehir Antalya" ve "Akıllı Şehir Antalya" konu başlıkları ele alındı.

İletişim Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen "Yaşadığım Şehir Antalya" konulu söyleşiye Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, son yıllarda hayata geçirilen projelerle herkesin yaşamak istediği bir marka şehir olduğunu kaydetti.

Belediyenin projeleriyle ilgili öğrencileri bilgilendiren Ekici, Kent Müzesi, Boğaçayı, Kruvaziyer Liman, Konyaaltı Sahili, yeraltı metro hattı, Tünektepe Teleferik, kentsel dönüşüm projeleri, arıtma tesisleri, atık dönüşüm bertaraf tesisleri, ASMEK, AKBEM, ASFİM projelerini anlattı.

Ekici, Boğaçayı Projesi içerisinde yer alan Sinema Platolarının İletişim Fakültesi öğrencileri için istihdam sağlayacak önemli bir proje olduğuna dikkati çekti.

Akdeniz Üniversitesini de kapsayan hafif raylı sistem hattı, Konyaaltı'ndan Lara'ya uzanacak metro hattı gibi projelerle üniversiteye ulaşımın çok daha kolay sağlanacağını ifade eden Ekici, Teknokent çıkışındaki üst geçit eksikliğinin de bir ay içerisinde giderileceğini bildirdi.

Ekici, Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 bin 200 kişilik bir öğrenci yurdunun yapılacağını da belirterek, Akdeniz Üniversitesi batı kapısı karşısında Milli Emlak'tan tahsis edilen 23 bin 802 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek Antalya Gençlik Evi'nin kız ve erkek öğrenciler için iki ayrı bloklardan oluşacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in de bir gazeteci olduğunu anımsatan Ekici, iletişim fakültesi öğrencilerine her zaman Büyükşehir Belediyesinin kapısının açık olduğunu ifade etti.

Günün ikinci söyleşisi Atatürk Konferans Salonu'nda Akıllı Şehir Antalya konu başlığıyla
gerçekleşti.

Söyleşiye, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mehmet Yiğit,
Türksat Akıllı Şehir Program Yöneticisi Halit İnce, Türk Telekom Akıllı Şehir Koordinatörü
Fatih Ökten, Vestel Ventures Yatırım Verisun Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eren ve
Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Sıddık Cumhur Başaran konuşmacı olarak katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:08 Kaynak: AA

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