Büyükşehirden Online "Evde kal" etkinlikleri - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar için birçok sanatsal ve kültürel etkinliği dijital ortama taşıdı. Özellikle pandemi döneminde Muğlalıların sanattan, spordan ve müzikten uzak kalmamaları için Büyükşehir Belediyesi, sosyal hayatta yapılabilen spor, sinema, dans ve konser gibi etkinlikleri Youtube, İnstagram ve Facebook gibi online platformlardan yayınlıyor.

Profesyonel eğitmenler tarafından hazırlanan evde üretim, masal saati, spor saati, dans zamanı, tiyatro gibi sosyal medyada içerikleri ile vatandaşların hem zamanlarını kaliteli geçirmeleri hem de ruh ve fiziksel sağlıklarını korumaları sağlanıyor.

Ayrıca internetten yoğun şekilde faydalanıldığı şu günlerde Büyükşehir Belediyesi çocukların yanı sıra yetişkinleri de online derslere yönlendirerek, dünyanın tüm gündemi olan Covid-19'dan uzaklaşma fırsatı yakalamalarını sağlıyor. - MUĞLA