Büyükşehirden otobüs şoförlerine yönelik korona tedbiri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehirden otobüs şoförlerine yönelik korona tedbiri - Son Dakika

Büyükşehirden otobüs şoförlerine yönelik korona tedbiri

6 saat önce

Denizli'de şehir içi toplu ulaşım hizmeti veren belediye otobüslerinde her gün dezenfeksiyon işlemleri yapılmaya devam ederken, otobüslerin içine ise el dezenfektan cihazları yerleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi şimdi de sefere çıkmadan önce otobüs şoförlerinin ateşlerini ölçmeye başladı.

Büyükşehirden otobüs şoförlerine yönelik korona tedbiri, System.String[]

Denizli'de şehir içi toplu ulaşım hizmeti veren belediye otobüslerinde her gün dezenfeksiyon işlemleri yapılmaya devam ederken, otobüslerin içine ise el dezenfektan cihazları yerleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi şimdi de sefere çıkmadan önce otobüs şoförlerinin ateşlerini ölçmeye başladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan korona virüsüne karşı Denizli Büyükşehir Belediyesi aldığı tedbirleri yoğunlaştırarak sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesine bağlı ekipler büyükşehir belediyesi hizmet noktalarında dezenfeksiyon işlemlerine devam ederken, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. ise bünyesinde hizmet veren şehir içi belediye otobüslerinde korona virüsüne karşı aldığı tedbirleri artırdı. Her sabah tüm otobüsler dezenfeksiyon işlemlerinden sonra yolcuların hijyeni için de otobüs içlerine el dezenfektan cihazları yerleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, sefere çıkmadan önce otobüs şoförlerinin ateşlerini ölçüyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi personelleri sabah saat 05.00'de Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi Tesislerine gelerek seferler başlamadan önce belediye otobüs şoförlerinin ateşini ölçtü. 150 belediye otobüs şoförünün ateş ölçümünde herhangi bir olumsuz durum çıkmazken kontrollerin düzenli olarak yapılacağı, olası ateşi yüksek çıkacak kişiye ise gerekli sağlık tedbirlerinin uygulanacağı belirtildi. - DENİZLİ

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:03 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı
İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İyileşen hastalarımız var, sayıları da fazla
Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı         
15:38
Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü         
14:55
Uzman isim Uzman isim "Koronavirüs pandemisi üç yolla bitebilir" deyip maddeleri tek tek sıraladı         
13:47
Yaş engeline takılan 66 yaşındaki Arif Verimli, Müge Anlı'nın canlı yayınına çıkamadı Yaş engeline takılan 66 yaşındaki Arif Verimli, Müge Anlı'nın canlı yayınına çıkamadı         
13:44
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı         
12:36
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak         
11:52
Tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl ceza alan yapımcı Harvey Weinstein koronavirüse yakalandı Tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl ceza alan yapımcı Harvey Weinstein koronavirüse yakalandı         
11:50
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti         
11:34
HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı         
11:27
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti         
11:04
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi         
10:53
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti         
10:21
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı         
09:49
'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi? 'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi?         
09:43
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 19:53:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehirden otobüs şoförlerine yönelik korona tedbiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]