Büyükşehirden otobüs şoförlerine yönelik korona tedbiri - Son Dakika

Denizli'de şehir içi toplu ulaşım hizmeti veren belediye otobüslerinde her gün dezenfeksiyon işlemleri yapılmaya devam ederken, otobüslerin içine ise el dezenfektan cihazları yerleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi şimdi de sefere çıkmadan önce otobüs şoförlerinin ateşlerini ölçmeye başladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan korona virüsüne karşı Denizli Büyükşehir Belediyesi aldığı tedbirleri yoğunlaştırarak sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesine bağlı ekipler büyükşehir belediyesi hizmet noktalarında dezenfeksiyon işlemlerine devam ederken, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. ise bünyesinde hizmet veren şehir içi belediye otobüslerinde korona virüsüne karşı aldığı tedbirleri artırdı. Her sabah tüm otobüsler dezenfeksiyon işlemlerinden sonra yolcuların hijyeni için de otobüs içlerine el dezenfektan cihazları yerleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, sefere çıkmadan önce otobüs şoförlerinin ateşlerini ölçüyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi personelleri sabah saat 05.00'de Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi Tesislerine gelerek seferler başlamadan önce belediye otobüs şoförlerinin ateşini ölçtü. 150 belediye otobüs şoförünün ateş ölçümünde herhangi bir olumsuz durum çıkmazken kontrollerin düzenli olarak yapılacağı, olası ateşi yüksek çıkacak kişiye ise gerekli sağlık tedbirlerinin uygulanacağı belirtildi. - DENİZLİ