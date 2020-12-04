Büyükşehirden özel çocuklara özel gün - Son Dakika

Büyükşehirden özel çocuklara özel gün

04.12.2020 14:05
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 3 Aralık Engelliler Günü kapsamında engelli 6 çocuğa Anadolu Harikalar Diyarının içerisindeki Bilim Merkezi, Hayvanat Bahçesi ve Buz Pistine götürerek, keyifli bir gün geçirmelerini sağladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 3 Aralık Engelliler Günü kapsamında engelli 6 çocuğa Anadolu Harikalar Diyarının içerisindeki Bilim Merkezi, Hayvanat Bahçesi ve Buz Pistine götürerek, keyifli bir gün geçirmelerini sağladı. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. eğitmenleriyle özel çocuklar birbirinden farklı etkinlikler ve oyunlarla özel bir gün yaşadı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 'sevgi varsa, engel yoktur' anlayışıyla çıktığı yolda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla engelli 6 çocuğun mutluluğuna ortak oldu. Buna göre Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 3 Aralık Engelliler Günü'nde engelli 6 çocuk ve aileleri evlerinden servisle alındı. Özel çocuklar önce Anadolu Harikalar Diyarı'nın içerisinde bulunan Bilim Merkezi'ne giderek, Spor A.Ş. eğitmenleriyle birbirinden farklı etkinliklerle keyifli dakikalar geçirdi. Daha sonra Hayvanat Bahçesine giden engelli çocuklar orada hayvanlarla iç içe zamanlar geçirdi. Buz pistine de giderek doya doya eğlenen çocuklar ve aileleri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. eğitmenlerinin ilgisiyle de çok mutlu oldular.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde her yıl bu özel günde, farklı farklı etkinliklerle mutlu olduklarını ifade eden Songül Atıcı, "Güzel bir etkinlikti. Oğlum ve ben çok eğlendik. Büyükşehir Belediyemiz her yıl bu özel günde bizleri mutlu ediyor ve güzel ilgileniyor. Çok mutluyuz. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. eğitmenlerinin ilgisi ve alakası içinde çok teşekkür ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

Büyükşehirden özel çocuklara özel gün
Büyükşehirden özel çocuklara özel gün
Büyükşehirden özel çocuklara özel gün
Büyükşehirden özel çocuklara özel gün
Büyükşehirden özel çocuklara özel gün

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dünya Engelliler Günü, Büyükşehir Belediyesi, Engelli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehirden özel çocuklara özel gün - Son Dakika


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