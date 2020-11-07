Büyükşehirden 'Özlemle Atamıza Koşuyoruz' etkinliği - Son Dakika

Büyükşehirden 'Özlemle Atamıza Koşuyoruz' etkinliği

07.11.2020 12:32
Büyükşehirden 'Özlemle Atamıza Koşuyoruz' etkinliği, System.String[]

Muğla Büyükşehir Belediyesi 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü etkinlikleri kapsamında Ula Gölette Bin 500 ve 10 kilometrelik parkurlardan oluşan koşu yarışı ve halk yürüyüşü düzenledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü etkinlikleri kapsamında Ula Gölette Bin 500 ve 10 kilometrelik parkurlardan oluşan koşu yarışı ve halk yürüyüşü düzenledi.

Yarış öncesi konuşma yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "10 Kasım ve 29 Ekim'leri arzu ettiğimiz gibi sokaklara yansıyan şekliyle gerçekleştiremiyoruz. Aramıza Covid-19 girdi. Bu dönemi inşallah en az sıkıntıyla geçireceğiz. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra ilkeleriyle, devrimleriyle düşünceleri ve her kurumun geleceğine yönelik çizdiği vizyonu ile bugün dahi 100 yıl sonra hala güncelliğini koruyan dehası ile bize yol gösterdi. Bu yoldaki yürüyüşte yan yollara sapan ve maalesef karşı devrimci diyebileceğimiz bir hareketle farklı yönlere ülkeyi götürmek isteyenler olabilir ve var. Biz hiçbir şekilde Atamızın bize gösterdiği yoldan hiçbir taviz vermeden, her türlü güçlüğe rağmen onun yolunda bugün olduğu gibi yürümeye ve koşmaya devam etmeliyiz. Eğer Atamızı gerçekten anlıyor ve onun ideallerine sahip çıkıyorsak, onun 1919'da Samsun'a çıktığı zamanda ülkenin halini düşünerek, buradan yokluklar içinde yaptığı büyük mücadele ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurması, devrimleri yapmasını aklımıza getireceğiz. Biz o dönemden çok daha kötü dönemde değiliz. Çünkü yetişmiş gençlerimiz var. Atatürkçülerimiz var. Onun ideallerine inanan çok büyük bir kitle var. Öyleyse kol kola verip yürüyeceğiz, koşacağız ve ona olan borcumuzu ödeyeceğiz" dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise, "Ula ve Menteşe kardeşliğinde bugün Atamızı anmak için hep beraberiz. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü anacağız. Ama önemli olan onu anmak değil anlamak. Çünkü o dünyanın en büyük devrimcilerinden. Bugün burada bu yürüyüşleri yapıyor, hep beraber olabiliyorsak sebebi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atamızı anarak, anlayarak onu ve onun bize bıraktığı mirası yaşatmaya devam edeceğiz" diye ifade etti.

Etkinlik yarışmada dereceye girenlerin ödüllendirilmesinin ardından sona erdi. - MUĞLA

Büyükşehirden 'Özlemle Atamıza Koşuyoruz' etkinliği
Büyükşehirden 'Özlemle Atamıza Koşuyoruz' etkinliği
Büyükşehirden 'Özlemle Atamıza Koşuyoruz' etkinliği
Büyükşehirden 'Özlemle Atamıza Koşuyoruz' etkinliği

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Muğla, Ula, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Büyükşehirden 'Özlemle Atamıza Koşuyoruz' etkinliği - Son Dakika Spor


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