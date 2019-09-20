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Büyükşehirden "Sabah Sporu" etkinliği

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi,her yaşta sporu teşviketmek ve fiziksel aktiviteleri yaygınlaştırmak amacıyla ücretsiz sabah sporu etkinliği düzenliyor.

Büyükşehirden

Antalya Büyükşehir Belediyesi,her yaşta sporu teşviketmek ve fiziksel aktiviteleri yaygınlaştırmak amacıyla ücretsiz sabah sporu etkinliği düzenliyor. Antalyalılar Sahil Yaşam Parkı ve Karaalioğlu Parkı'nda buluşarak güne spor yaparak başlıyor.


Karaalioğlu Parkı ve Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen sabah sporu etkinliği ile Antalyalılar güne sporla başlıyor. Katılımcılar grup halinde egzersiz hareketleri ile başladıkları sabah sporlarına yürüyüş, koşu, bisiklet gibi spor aktiviteleri ile devam ediyor. Faaliyetlerin müzik eşliğinde yapılması katılımcılara sporla birlikte eğlenme imkanı da sunuyor. Katılımcılar güne hem zinde hem de keyifli bir başlangıç yapıyor.


Büyükşehir Belediyesi Gençlik veSporHizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Sabah Sporu Etkinliği vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri Karaalioğlu Parkı içerisinde, Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Cumartesi Sahil Antalya Yaşam Parkında (Beach Park Tenis Kortu Yanı) saat 07.30-08.30 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:22 Kaynak: İHA
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