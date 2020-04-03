Büyükşehirden sağlık çalışanlarına hijyen kiti - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sağlık çalışanlarına sağlık ve hijyen kiti dağıtıldı.



Sağlık çalışanları için, içinde bone, maske, eldiven, gömlek ve dezenfektan bulunan sağlık ve hijyen kiti hazırlayan Adana Büyükşehir Belediyesi, öncelikle hastanelerin acil servislerinde görev yapan personele dağıtım gerçekleştirdi.



Korona virüse karşı savaşta en çok risk üstlenen ve cansiperane çaba gösteren sağlık çalışanlarına, bu fedakarlıklarında destek vermek istediklerini belirten Başkan Zeydan Karalar, "Toplumumuzun her kesimi virüsün yayılmasını önlemek için çaba gösteriyor ama sağlık çalışanları bu işin ön cephesinde savaşıyor. Sağlık sektöründe görev yapan doktorlarımız, hocalarımız, sağlık çalışanlarımız olağanüstü çaba gösteriyor. Onları çok önemsiyoruz ve yanlarında olmak istiyoruz. Bu nedenle bir günlük kullanılan koruma kiti dağıtımı yapmak istedik. Sağlık camiasında çalışan herkesin emeğine, yüreğine sağlık" dedi. - ADANA