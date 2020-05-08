Büyükşehirden sağlık çalışanlarına ücretsiz servis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehirden sağlık çalışanlarına ücretsiz servis - Son Dakika

Büyükşehirden sağlık çalışanlarına ücretsiz servis

24 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sağlık çalışanlarının ulaşım anlamında herhangi bir sıkıntı yaşamaması için ücretsiz servis hizmetine devam edecek.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sağlık çalışanlarının ulaşım anlamında herhangi bir sıkıntı yaşamaması için ücretsiz servis hizmetine devam edecek. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde kamu kurumlarındaki sağlık çalışanlarını mağdur etmeyerek, ücretsiz servis hizmeti vereceklerini belirtti.


Korona virüs salgını nedeniyle alının tedbirler kapsamında, Manisa ile birlikte 24 ilde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu süreçte Manisa'da toplu taşıma hizmetinin olmaması nedeniyle, sağlık çalışanlarının işe gitmede sorun yaşamaması için Manisa Büyükşehir Belediyesi özel tedbir aldı. Alınan tedbir kapsamında cumartesi ve pazar günü, kamu kurumlarındaki sağlık çalışanlarına Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz servis hizmeti verilecek.


"Sağlık çalışanlarımızın yanındayız"


Toplum sağlığı için, sağlık çalışanlarının her dönem özveriyle çalıştığını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı, sağlık çalışanlarımız çok büyük özveriyle mücadele veriyor. Bu anlamda hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında, sağlık çalışanlarımızın ulaşım anlamında zorluk yaşamaması için gerekli planlamayı yaptık. İl genelinde tüm kamu kurumlarındaki sağlık çalışanlarımıza özel servis tahsis ettik. Kamu hastaneleriyle irtibat kurup, nöbet listelerini alarak ulaşım planlamamızı yaptık. Sağlık çalışanlarımız görev yaptıkları hastanelerin yönetimiyle irtibat kurmaları halinde, servis güzergah bilgilerini alabilirler. Toplum sağlığı için her dönem mücadele eden sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız" diye konuştu. - MANİSA

Cengiz Ergün, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 05:47 Kaynak: İHA


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