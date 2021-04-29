Büyükşehirden şefkat köprüsü - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesi bir yandan pandemi nedeniyle mağdur olan kesimlere desteğini sürdürürken, bir yandan da bağış yapmak isteyen vatandaşlarla, yardıma ihtiyacı olan vatandaşları buluşturarak şefkat köprüsü oluşturuyor.

Şefkat köprüsü oluşturulması için hayırsever vatandaşlara seslenen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Sevgili kardeşlerim; pandemi başladığında bağış yapmak isteyen vatandaşlarımızla, yardıma muhtaç vatandaşlarımızı buluşturmak için geçen yıl şefkat köprüsü kurmuştuk. Siz bağışlıyorsunuz biz vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bu mübarek Ramazan ayında da vatandaşlarımızın katkılarını bekliyorum" dedi.

Bağış yapmak isteyen ve yardıma muhtaç vatandaşlar detaylı bilgi ve destek için sefkatkoprusu.com adresinden yararlanabilir ve 153 Çağrı Merkezi'ni arayabilecek. - ADANA