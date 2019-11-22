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Son Dakika Güncel Büyükşehirden Serik'in 600 metre rakımlı mahallesine asfalt - Son Dakika

Büyükşehirden Serik'in 600 metre rakımlı mahallesine asfalt

7 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Torosların zirvesinde bulunan 600 metre rakımlı Yumaklar Mahallesi'nde 9 kilometre grup yolunda asfalt çalışması başlattı.

Büyükşehirden Serik'in 600 metre rakımlı mahallesine asfalt, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Torosların zirvesinde bulunan 600 metre rakımlı Yumaklar Mahallesi'nde 9 kilometre grup yolunda asfalt çalışması başlattı.


Büyük Şehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı yol ekipleri kırsalda stabilize yol çalışmaları, alt yapı çalışmaları, dar olan yerlerde yol genişletme çalışmaları ve büz koma işlemlerine devam ediyor. Ekipler Serik'in Yumaklar Mahallesi'nde 2 greyder, 2 silindir, 1 arazöz, 10 harfiyat kamyonu, 2 lastikli kepçe, 1 paletli kepçe ve 20 personelle asfalt çalışması gerçekleştiriyor.


Yumaklar Mahallesi Muhtarı Kenan Özkan, "Mahallemde bulunan gurup yolundan 8 mahallemizin vatandaşları faydalanıyor. Tüm mahalleliler adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum." dedi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:51 Kaynak: İHA
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