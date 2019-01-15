Son Dakika Haberleri: Büyükşehirden Sıcak Çorba

Büyükşehirden Sıcak Çorba

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın 17 ilçesindeki pazaryerlerinde sıcak çorba dağıtarak vatandaşların içini ısıtmaya devam ediyor.

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın 17 ilçesindeki pazaryerlerinde sıcak çorba dağıtarak vatandaşların içini ısıtmaya devam ediyor.

Bugün sabah saatlerinden itibaren, merkez Efeler ilçesinin en büyük pazarı olan Salı Pazarı'nın yanı sıra Kuşadası, Bozdoğan, Nazilli ve Kuyucak Başaran'daki pazaryerlerinde sıcak çorba ikramlarına devam edildi.

Çorba ikramlarına yarın (16 Ocak Çarşamba) Efeler Çarşamba Pazarı'nda, Söke'de, Yenipazar'da, Çine Akçaova'da ve Kuyucak Kurtuluş'daki pazarlarda devam edilecek.

Soğuk ve yağışlı havalarda Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttı çorbaların içlerini ısıttığını söyleyen pazarcı esnafı ve vatandaşlar, uygulama için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin sıcak çorba ikramlarına kış ayları boyunca devam edilecek. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:27 Kaynak: İHA

Kuyucak, Efeler, Aydın, Güncel
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