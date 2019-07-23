Büyükşehirden Söbüçimen yayla yoluna bakım
1 saat önce
Antalya Büyükşehir Belediyesi yaz sıcağından bunalan Antalyalılar için yaylalara ulaşımı kolaylaştırıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:52 Kaynak: İHA
yaz sıcağından bunalan Antalyalılar için yaylalara ulaşımı kolaylaştırıyor. Gündoğmuş
, Alanya
ve Manavgat
ilçelerine bağlı birçok mahalle ve yaylayı birbirine bağlayan Söbüçimen yayla yolunda bozuk yollar onarılıyor.
Antalya'nın serin yaylalarına çıkmak isteyen vatandaşların yoğun olarak kullandığı yayla yollarında, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı son olarak Gündoğmuş ilçesine bağlı Söbüçimen yayla yolunun bakım ve onarım çalışmalarına başladı.
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı alt yapı ekipleri, Gündoğmuş, Alanya ve Manavgat ilçelerine bağlı birçok mahalle ve yaylayı birbirine bağlayan Söbüçimen yayla yolunda bozuk olan bölümlerini sökerek dolgu malzemesi ile tekrar sıkıştırılıyor, belirlenen bölgelere büz konularak, şarampoller temizleniyor. Çalışmalar tamamlanınca Söbüçimen yaylasına ulaşım daha kolay ve rahat olacak. - ANTALYA
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